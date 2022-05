Banti paga e Guida assolto: Il responso dopo Fiorentina-Roma

Banti paga per quello che è successo in Fiorentina-Roma, mentre Guida viene ‘assolto’ nonostante non abbia avuto una gestione dei cartellini corretta, abbia fischiato un fallo inesistente a Ikone su Ibanez e non abbia visto la trattenuta con placcaggio di Cristante a Gonzalez.

Questo, in soldoni, è quello che si evince dalle designazioni arbitrali di questa settimana. Il primo non lo vedremo in campo o davanti a un monitor in questo fine settimana e probabilmente la sua stagione è già terminata in anticipo. Il secondo invece sarà il VAR per Ascoli-Benevento, match dei playoff di Serie B in programma domani sera.