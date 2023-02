Barak, che sconto! Le nuove condizioni economiche, un affare per la Fiorentina

Stracciato il vecchio accordo, fatto uno nuovo di zecca, ed ecco che per la Fiorentina è stato un affare. Ci riferiamo a quel che è accaduto con Antonin Barak che è divenuto a tutti gli effetti un giocatore viola.

Il club gigliato scritto un nuovo accordo con il Verona, arrivando ad acquisire in toto le prestazioni del calciatore e versando nelle casse scaligere tra i 5 e i 6 milioni di euro, a fronte dei 10 che che erano stati pattuiti. C’è da dire che quello era però un diritto di riscatto che ancora non si era tramutato in obbligo perché non si erano ancora verificate le condizioni stabilite.

Così il Verona incassa, la Fiorentina risparmia e tutti sono sicuramente più contenti.