Barak: “Con tre vittorie di fila ritroviamo serenità e fiducia. A Genova per vincere, se non sbagliamo atteggiamento…”

Parole anche in zona mista, al media ufficiale viola, per Antonin Barak:

“Era importante per la squadra perché sapevamo che avremmo potuto fare un po’ di fatica su questo campo, nel palleggio, era importante partire subito a mille. Siamo riusciti a fare gol subito, quindi bene così. Sono contento della terza vittoria di fila, ogni vittoria dà fiducia e tranquillità in allenamento e ci permette di affrontare meglio anche le partite. Samp? Abbiamo tanti giocatori, qualcuno ha riposato o giocato meno. Dobbiamo preparare la partita, poi deciderà il mister chi scegliere, di qualità ne abbiamo tanta. Dobbiamo andare a Genova per vincere la partita, non sbagliando atteggiamento, se riusciamo in questo poi la qualità ce l’abbiamo”.