Barak è già fondamentale, la Fiorentina riparta (anche) da lui

Nell’amarezza del pareggio della Fiorentina contro il Riga di ieri sera, la nota positiva arriva dal neo acquisto Antonin Barak. Fin dai primi minuti in maglia viola si era visto anche nelle scorse partite quanto i compagni facessero affidamento su di lui, soprattutto in assenza di Amrabat. Non solo la fase di costruzione, perché il ceco ha fatto vedere di sentire la porta, un dettagli che diversi giocatori viola, purtroppo, fanno fatica a ritrovare.

Contro il Riga un palo, poi il gol del momentaneo vantaggio. Ripartire da Barak lì in mezzo, ma anche là davanti. Il più presto possibile. Lo scrive La Nazione.