Barak e il messaggio a Quarta e Gonzalez: “Con voi l’Argentina sarebbe stata più forte”

E’ ancora in vacanza il centrocampista della Fiorentina, Antonin Barak. Ma nel mentre ha deciso di seguire la partita tra Argentina e Arabia Saudita valida per i Mondiali che si stanno disputando in Qatar e ha trovato il tempo per una dedica ai suoi due compagni di squadra, Lucas Martinez Quarta e Nicolas Gonzalez che, per ragioni diverse, non sono potuti scendere in campo con la nazionale albiceleste.

“Con voi amigos l’Argentina sarebbe stata molto più forte. Mancate”. Questo il messaggio scritto da Barak sui propri social.