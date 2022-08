Barak è preso, adesso testa all’Europa. Ma il mercato della Fiorentina non è ancora finito

Si avvicina l’impegno più prestigioso degli ultimi cinque anni per la Fiorentina. Domani, i ragazzi di Vincenzo Italiano affronteranno il Twente nel ritorno dei play-off di Conference League. Una sfida dall’esito tutt’altro che scontato, dopo il 2-1 dell’andata. Un fattore ostico per la squadra viola sarà il pubblico di casa: a Enschede sarà tutto esaurito.

La Fiorentina, nonostante l’importanza dell’impegno europeo, rimane attenta sul fronte calciomercato, come riporta La Gazzetta dello Sport. E non soltanto per quanto riguarda Antonin Barak, che sarà un rinforzo a prescindere dall’esito della sfida europea. In caso di passaggio del turno, ci si può aspettare anche l’arrivo di un difensore centrale. Non tramonta neanche la pista Nedim Bajrami e l’ipotesi scambio con l’Empoli, dato che gli azzurri sono fortemente interessati a Zurkowski e a Kouamé.