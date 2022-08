Barak è sbarcato in città: domani visite e firma con la Fiorentina. Ma c’è un ultimo “dettaglio” da sistemare

Dopo la vittoria in Europa anche il regalo per la Fiorentina. Antonin Barak è sbarcato in città questa sera insieme alla sua famiglia, così riporta Luca Cilli di Sky. Domattina il centrocampista svolgerà le visite mediche per poi firmare il contratto con la società di Commisso. Squadra che ha fortemente voluto, sin dal primo contatto.

L’ultima cosa da definire è il numero di maglia. La sua “7” di Verona è occupata da Jovic, quindi dovrà decidere se tornare al 72 o sceglierne un altro. In ogni caso, domani Barak sarà ufficialmente un nuovo giocatore della Fiorentina.