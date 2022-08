Barak e un incontro decisivo: Già oggi potrebbe essere un giocatore della Fiorentina. La scelta insolita del Verona

Già oggi potrebbe arrivare l’accelerata decisiva e Antonin Barak potrebbe diventare un giocatore della Fiorentina. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport-Stadio, oggi è in programma l’ennesimo (e a questo punto decisivo) vertice tra i viola e il Verona per parlare del centrocampista, che ieri è stato messo fuori squadra dal tecnico Gabriele Cioffi.

Addirittura, per non rivelare ulteriori dettagli sul futuro del giocatore, l’Hellas ha scelto di non diramare i convocati per la sfida di ieri sera contro il Bologna (decisione alquanto insolita). E’ semplicemente bastato attendere le note dell’incontro del Dall’Ara per svelare l’arcano e per capire come ormai il classe ’94 non faccia più parte dei piani gialloblu.