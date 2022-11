Barak: “Grande spirito, ma molto dispiaciuto per il risultato”

Autore della rete del parziale pareggio, Antonin Barak è stata una delle note più liete dell’amara sconfitta di Milano. Nel ruolo naturale di trequartista, l’ex Verona ha saputo interpretare al meglio la gara, fornendo passaggi e azioni di qualità.

E’ lo spirito ciò che soprattutto è piaciuto al centrocampista che si è espresso così su Instagram: “Molto dispiaciuto per il risultato. Grande spirito! Grazie tifosi Viola per supporto. Forza 💜⚜️”. La delusione per il risultato finale rimane, ma c’è la consapevolezza di aver ritrovato un gioco che era mancato nelle prime settimane. Sotto il messaggio di Barak: