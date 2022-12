Barak: “Il mio sogno è portare la Fiorentina a Praga. Qui mi trovo bene, spero di essere riscattato”

Nel corso della sua intervista a Radio Bruno Toscana, il centrocampista della Fiorentina Antonin Barak ha affrontato vari temi: “Bonaventura è un giocatore esperto e con grandi qualità tecniche. Io e lui non ci escludiamo, possiamo tranquillamente giocare insieme perché siamo giocatori duttili. Conference League? Da quando ho saputo che la finale si giocherà a Praga, il mio sogno è arrivarci e vincerla. Il Braga è una squadra forte, ma da ora in poi tutti gli avversari saranno difficili da affrontare. Con i portoghesi mi aspetto una partita molto aperta e forse questo può essere un fattore positivo per noi che siamo forti in velocità e in campo aperto”.

E poi ha aggiunto: “Negli ultimi tempi tutte le squadre hanno avuto un sacco di infortunati, succede quando giochi molto spesso. Noi comunque abbiamo dei giocatori che sono stati bravissimi a inserirsi al posto degli infortunati, penso a Ikonè e Kouame che hanno avuto una crescita incredibile. Siamo una squadra forte, se cresceremo nella mentalità possiamo avvicinarsi alle squadre che stanno in alto in classifica. Problema del gol? Lo abbiamo sofferto molto perché i punti non arrivavano e nell’ambiente si respirava tensione. Ci abbiamo lavorato, capendo che dovevamo entrare in area con più giocatori. Mi aspetto tanto da Jovic, lo reputo un giocatore capace di segnare tanti gol”.

E infine: “Saponara è uno dei giocatori con cui mi trovo meglio, lo conosco dai tempi di Lecce ed è davvero un ragazzo per bene. Dal punto di vista tattico invece mi trovo bene con Jovic perché so quali sono i suoi movimenti e dove vuole ricevere il pallone. Gli ho sempre detto di stare sereno e di avere pazienza, che prima o poi avrebbe segnato e trovato continuità. Il mio riscatto? Spero che venga esercitato perché qui mi trovo molto bene, anche la mia famiglia è felice a Firenze”.