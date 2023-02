Barak: “In partite secche conta solo vincere ma abbiamo anche giocato bene. Amrabat? Ha tutta la nostra stima”

Soddisfatto Antonin Barak che ha parlato a Mediaset dopo la vittoria sul Torino:

“Abbiamo fatto molto bene però queste partite secche vanno vinte, non conta molto la prestazione. Possiamo giocare anche come il Barcellona dei vecchi tempi ma senza risultato non conta. Siamo contenti di essere in semifinale. Amrabat? Non voglio parlare di Sofy, deve rimanere dentro lo spogliatoio, è un grande giocatore e ha grande stima da parte nostra. E’ un giocatore molto importante”.