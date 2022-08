E’ il momento del commiato anche via social per Antonin Barak, che ha lasciato il Verona dopo due ottime stagioni, per abbracciare Firenze e la maglia viola. Questo il suo video-saluto via Instagram: “È stato un onore per me indossare gli vostri colori 💛💙! Grazie di tutto! Non dimentico mai! In bocca al lupo per il vostro futuro!”.

