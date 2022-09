Barak: “Italiano è un grande professionista, somiglia a Juric. La strada presa è quella giusta. Quanti gol farò? Non mi interessa, penso alla squadra”

Il centrocampista Antonin Barak è stato ufficialmente presentato in conferenza stampa come nuovo giocatore della Fiorentina. Ecco le sue parole sulla squadra e sul mister: “Parliamo tanto di fase offensiva, ma una grande forza del nostro gioco è prendere pochi gol. I nostri avversari creano poco contro di noi, per noi e per le nostre idee è una grande cosa, riusciamo a metterli sotto. Italiano mi ha colpito con la sua passione e la sua ambizione. Lo conosco ancora poco, ma da ciò che ho visto è un grandissimo professionista. In Serie A, negli ultimi anni, ha dimostrato di essere in grado di allenare questa squadra. Come mister, mi piace anche che mi prende da parte ogni giorno e mi spiega le situazioni. Questa è una grande soddisfazione”.

Su come migliorare la finalizzazione: “Si migliora non le partite e con il lavoro, ogni giorno. Ci serve, magari, anche un match dove un giocatore riprende fiducia facendo gol. Ricominciare a segnare serve, rimane importante il fatto che continuiamo a creare tanto. Sono sereno, la strada intrapresa è giusta“.

Sui suoi numeri: “A livello personale, non mi interessano molto le cifre. Voglio fare grandi risultati con la squadra; se si fa così, allora arriveranno risultati anche a livello individuale. Credo di essere uno che aiuta la squadra con molti inserimenti. Di numeri, comunque, non voglio parlare. L’importante è la squadra, spero di arrivare in alto”.

Sul suo ambientamento a Firenze: “Per me è molto importante avere un feeling positivo giocatore-allenatore, come con tutte le figure del club. Stiamo tanto insieme e lavoriamo ogni giorno, per questo dobbiamo andare d’accordo e capire cosa ogni componente del gruppo deve fare. So che ogni allenatore può insegnarti tanto; nello specifico, Italiano ha molto carattere, è simile a Juric. Entrambi sono molto ambiziosi, vogliono portar la squadra più in alto possibile. Il gioco è un po’ diverso, Italiano ti fa girare palla ancora di più. Direi che è bello da vedere, anche per il pubblico, e importante per noi. Dobbiamo finalizzare, ma dipende da noi”.