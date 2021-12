Barak lancia la carica: “Oggi il fisico non mi permette di esserci contro la Fiorentina, ma vi voglio vedere tutti allo stadio!”

Attraverso il suo profilo Instagram il giocatore dell’Hellas Verona Antonin Barak, che non sarà presente oggi contro la Fiorentina, ha voluto mandare un messaggio ai tifosi gialloblù. Queste le sue parole:

“Soffro tanto quando non posso essere a disposizione della squadra. Ho un po’ di blocco muscolare e so che tornerò presto. Non c’è niente importante, però oggi il mio corpo non mi lascia scendere al campo. L’importante è rimettersi in forma il prima possibile e cercare di rientrare contro lo Spezia ancora più forte. Grazie per il vostro supporto, un abbraccio a tutti! Oggi vi voglio vedere tutti allo stadio. Forza Hellas!”