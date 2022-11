Barak: “Non abbiamo dato qualità davanti per questo non abbiamo vinto. Ma ero convinto che Tomori avesse preso Ikone e che fosse rigore”

Il centrocampista della Fiorentina, Antonin Barak, è stato intervistato da DAZN, dopo la sconfitta dei viola contro il Milan: “Sono arrabbiato, ma non possiamo giudicare quello che hanno fatto gli arbitri, ma arrabbiarci con noi per i gol che abbiamo sbagliato. Ero sicuro che Ikone fosse stato preso da Tomori e che fosse rigore vedendo dal campo. Non abbiamo però dato il massimo della qualità davanti ed è quello che ci è mancato per vincere”.

E ancora: “Sapevo che Bonaventura non stava bene e quindi fin da ieri mi ero preparato ad essere titolare in questo match. Ho avuto anche un po’ di fortuna, ma sono contento per il gol che ho fatto oggi. Ho abbassato la testa e ho fatto tirato in porta ed è andata bene”.