Barak: “Non vedevo l’ora di giocare per la Fiorentina. Dobbiamo svegliarci in attacco, spero di fare ancora tanti gol con questa maglia”

E’ tempo di presentazione per il nuovo acquisto della Fiorentina Antonin Barak, arrivato dall’Hellas Verona negli ultimi giorni del mercato. Queste le sue parole dalla Sala Stampa Manuela Righini del Franchi: “Non mi era mai capitato di arrivare in una squadra e giocare subito. Ma sono contento, non vedevo l’ora di giocare con questa maglia. Mi hanno accolto tutti bene. La mezzala è il mio ruolo, ci ho giocato anche in Nazionale. Juric a Verona mi metteva trequartista, ma avevo caratteristiche simili al ruolo di adesso”

E ancora: “Potevo già segnare contro il Napoli. Dobbiamo essere più concreti e svegli. Dovevamo segnare molto di più ieri sera, ma sono sereno vedendo come stiamo giocando. Stiamo creando buone cose. Spero di fare ancora tanti gol al Franchi, anche se non sono contento del risultato. Sono arrivato in un club organizzato, lo abbiamo visto la scorsa stagione. Questo mi dà tanto, posso ancora crescere tanto e dimostrare il mio valore”