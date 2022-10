Il centrocampista della Fiorentina Antonin Barak ha parlato così a DAZN prima della partita contro il Lecce: “Siamo poco concreti nell’area avversaria, è una cosa su cui dobbiamo migliorare perché contro la Lazio la differenza è stata evidente. In questo modo ci complichiamo la vita da soli. Dobbiamo dare continuità alla vittoria in Conference League, rialzandoci anche in campionato”.