Barak: “So bene che dovevo dare di più e ora sto meglio anche io. Se il Milan avesse creato così tanto, ne avrebbe fatti cinque”

Si sofferma a parlare anche con il media ufficiale della Fiorentina, Antonin Barak, al suo primo gol in campionato stasera:

“La prestazione l’abbiamo fatta come volevamo, voglio parlare solo di noi perché dipende sempre da noi. Oggi è mancato qualcosa davanti perché abbiamo creato tanto, contro la squadra campione d’Italia e noi dobbiamo fare qualcosa di più. Se il Milan crea così tanto contro di noi, segna cinque gol. Risultato bugiardo? Magari non è bugiardo, alla fine vince sempre la squadra più forte e con più mentalità. Potevamo vincerla ma non abbiamo segnato il secondo gol che potevamo fare. Abbiamo regalato il gol alla fine, quell’azione mi fa male.

So molto bene che le mie prestazioni di un mese fa non erano quelle che volevo, so che potevo fare di più. Jack stava bene e ha fatto due gol, la squadra ha girato bene. Sapevo che aveva questo fastidio per cui ero già pronto mentalmente a giocare e a dare di più alla squadra. Sono contento che la partita sia andata così per me. Volevo chiudere al meglio questo 2022.

Pausa Mondiali? Ho visto sia me che la squadra molto in crescita, già contro il Riga. Ho preso fiducia in campo, quella che serve per fare giocate. La squadra sta meglio rispetto a un mese fa quando abbiamo perso partite per colpa nostra. Spero che questo sosta aiuti a migliorare ancora”.