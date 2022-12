Barbolini: “È un piacere sapere che Italiano ci segue. Conference League? Anche nel volley il doppio impegno è complicato”

Massimo Barbolini, allenatore della squadra di pallavolo di Scandicci, la Savino Del Bene, ha parlato di Fiorentina a Radio Toscana:

“Non ho avuto il piacere di conoscere Italiano, ma so che è venuto spesso a vederci a Scandicci. Alla Fiorentina non ho suggerimenti da dare, ma solo di saper gestire bend il doppio impegno fra campionato e coppa: così come è difficile nel volley, lo è anche nel calcio. Può capitare di lasciare qualcosa in una o nell’altra competizione, ma ci sono professionisti atti a questo compito”.