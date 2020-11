Bargiggia continua la sua polemica contro Prandelli: “Imbarazzante. Adesso pretende di dirti come vanno vissuti emozioni e dolore”. Risposte tra turpiloqui e offese

Essere personaggi pubblici è un privilegio che ti espone ad onori ma anche oneri. Su tutti essere comunque rispettoso nei confronti di chi ti critica. Facciamo questa breve introduzione per arrivare al fatto. Su Twitter il giornalista Mediaset, Paolo Bargiggia, continua la sua battaglia personale contro l’allenatore della Fiorentina, Cesare Prandelli. E dopo averlo definito “bollito” ha scritto su di lui: “Ero in diretta su Udinese TV: imbarazzante Prandelli che stoppa un giornalista dicendogli che è irrispettoso parlare della partita perché è morto Maradona. Vi rendete conto? Adesso pretendono anche di dirti come vanno vissuti dolore ed emozioni!”.

Tante le repliche, anche stizzite da parte di alcuni tifosi viola, alle quali Bargiggia ha controbattuto con offese e turpiloqui, compreso un “Sai che minchia mi frega di Firenze? (testuale ndr)”. Chapeau davanti ad un sommo poeta.