Bargiggia: “De Laurentiis spera di dare Insigne alla Fiorentina”

Il giornalista Paolo Bargiggia, attraverso il proprio sito, lancia una clamorosa provacazione di mercato: “Aurelio De Laurentiis ha fissato il prezzo per Lorenzo Insigne, il capitano e bandiera del Napoli: 25 milioni di euro. Ma questa, ad oggi è soltanto una valutazione virtuale perché, per l’attaccante non ci sono ancora pretendenti e, di conseguenza, trattative aperte. Ma è chiaro che, intorno al futuro di Insigne si sta preparando una nuova guerra di posizione tra il club e il giocatore, legata essenzialmente alla scadenza del contratto nel 2022. Per De Laurentiis un Europeo sotto tono del capitano, ne abbasserebbe di molto il valore e quindi l’eventuale cifra del rinnovo. In cuor suo il padrone del Napoli spera anche che l’approdo di Gattuso a Firenze e, il possibile ingaggio di Sarri da parte della Lazio, possa portare uno dei due club a trattare il capitano; a queste cifre e su queste basi però crediamo che, realisticamente in questa fase non ci siano molte possibilità”.