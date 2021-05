Bargiggia: “Dopo Sarri, Gattuso e Juric, se non ci saranno dei ritorni improvvisi, la Fiorentina è alle prese con il terzo rifiuto per il dopo Iachini. Clamorosa idea Juric di ritorno al Genoa”

Il giornalista Paolo Bargiggia, attraverso il suo sito ufficiale, ha fatto il punto sul valzer delle panchine di Serie A che ovviamente riguarda anche il dopo Iachini: “Un piccolo terremoto sembra sia pronto a smuovere il mercato delle panchine. Se non ancora quelle dei top club, certamente quelle che riguardano la guida tecnica delle società di medio profilo. E, abbastanza clamoroso sembra lo scenario che riguarda la panchina del Genoa; nonostante un rinnovo automatico in caso di salvezza inserito nel contratto, Preziosi sembra intenzionato a chiudere l’esperienza di Ballardini per l’ennesima volta. Clamorosa anche l’ipotesi che riguarda il sostituto eventuale. Si tratta di Juric, attualmente sulla panchina del Verona. Per Juric, com’era stato per Ballardini, sarebbe un ritorno. Un po’ sorprendente perché a Verona erano convinti di poter confermare il tecnico croato che, almeno virtualmente, è stato nei pensieri del Napoli e della Fiorentina per la prossima stagione”.

Inoltre, Bargiggia, ha aggiunto: “Dopo la burrascosa salvezza a Torino, Cairo sembrerebbe intenzionato a cambiare ancora, liquidando Nicola che era arrivato al posto di Giampaolo. Al posto dell’attuale allenatore granata c’è l’ipotesi Semplici, protagonista della salvezza del Cagliari ma non certo della riconferma da parte della società di Giulini che avrebbe altri progetti. Semplici al Torino andrebbe a ricomporre la coppia dei tempi alla Spal con l’attuale diesse granata Vagnati. Da non escludere comunque un possibile ritorno del Toro su Juric se il croato non va al Genoa e il Cagliari non libera Semplici. Al Sassuolo invece al posto di De Zerbi, diretto allo Shaktar Donetsk sembra più solida ma non ancora certa la candidatura di Italiano che ha appena salvato lo Spezia praticando un calcio piacevole e moderno. Dopo Sarri, Gattuso e Juric, se non ci saranno dei ritorni improvvisi, la Fiorentina è invece alle prese con il terzo rifiuto per il dopo Iachini”.