Bargiggia: “Gattuso, al momento, ha proposte di lavoro solo dalla Fiorentina. Lui crede che la rosa non sia il massimo per il suo calcio”

Il giornalista Paolo Bargiggia è intervenuto a Radio CRC parlando del futuro di Gennaro Gattuso: “So che Gennaro, in questo momento, ha proposte di lavoro solo dalla Fiorentina: un’ipotesi che, tuttavia, lascia perplesso. I viola lo pressano, ma lui crede che la rosa attuale non sia il massimo per il suo calcio”

E ancora su Gattuso: “Con al 100%, perché non si può mai dire mai, però è dura che resti, perché Gattuso bada parecchio a certi valori. Rino è un idealista ed è molto ferito. Il presidente Aurelio De Laurentiis si sta comportando in maniera ‘carina’, ma Gattuso ha un modo di vedere le cose diverso da altri colleghi In passato ha lasciato il Milan rinunciando allo stipendio. Quando era all’estero e non lo pagavano, aiutava di tasca sua lo staff tecnico. Non lo compri con i soldi, insomma”.