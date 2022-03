Bargiggia: “Il nuovo portiere della Fiorentina sarà italiano, ma non Carnesecchi. I viola possono permettersi solo uno tra Bellanova, Udogie e Raspadori”

Il giornalista Paolo Bargiggia ha parlato a Radio Toscana di quelle che potrebbero essere le prossime mosse di mercato della Fiorentina: “Ho sentito fare tanti nomi, da Carnesecchi a Bellanova passando per Udogie e Raspadori. La verità è che i viola potranno permettersi di puntare solo su uno di questi profili, che hanno un grande potenziale. Per il resto la Fiorentina andrà a cercare giocatori all’estero, come ha fatto con Ikonè“.

E poi sulla questione portiere ha aggiunto: “Credo che la Fiorentina prenderà un portiere italiano, ma dubito che questo potrà essere Carnesecchi“.