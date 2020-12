Bargiggia: “Prandelli resta un tecnico superato, non cambio idea per una partita. Una gara con episodi non vale un c****”

Dopo le pesanti critiche rivolte all’attuale allenatore della Fiorentina, Cesare Prandelli, il giornalista di SportMediaset, Paolo Bargiggia, ha ricevuto su Twitter diversi messaggi dai tifosi viola che lo hanno stuzzicato ad esprimersi sul tecnico dopo l’impresa fatta.

“Non cambio idea per una partita – ha risposto Bargiggia – per me Prandelli resta un tecnico superato. Se mi smentirà a fine stagione, contento per lui e la Fiorentina“. E anche: “Una partita con episodi non vale un cazzo e non cambio giudizio su Prandelli“.