Bargiggia: “Prandelli scelto per mozione d’affetto dei tifosi viola ma semplicemente non va più bene sulla panchina”

Se la prende ancora una volta con Cesare Prandelli, l’ex giornalista Mediaset Paolo Bargiggia è tornato sul rendimento del neo tecnico alla guida della Fiorentina: “Altro tonfo della Fiorentina guidata da Prandelli: quando scrivevo che il suo arrivo, promosso per la mozione d’affetto dei tifosi era sbagliato, non ce l’avevo né con Firenze né con il club. Ma per mestiere conosco le cose: Prandelli non va più bene su una panchina”.

