Bargiggia: “Pronto l’affondo della Juventus per Milenkovic: si chiude a dieci milioni. Offerto Rugani alla Fiorentina”

Tramite il suo sito ufficiale, il giornalista Paolo Bargiggia ha parlato del calciomercato della Juventus tirando in ballo anche la Fiorentina.

Queste le sue parole: “(…) Il club bianconero ha programmato anche di spingere dalla prossima settimana, con la Fiorentina per Milenkovic: il difensore è in scadenza di contratto nel 2022 e per 10 milioni si può chiudere. Anche se in questa fase la Juventus ha offerto ai viola il difensore Rugani”.