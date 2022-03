Bargiggia: “Vlahovic non ha fatto la scelta giusta per lasciare la Fiorentina e andare a progredire. Talento pazzesco, ma la Juventus non gioca un calcio offensivo che possa valorizzarlo”

Il giornalista Paolo Bargiggia ha parlato così a JuventusNews24.com commentando la scelta dell’ex attaccante della Fiorentina di trasferirsi in bianconero:

“Secondo me Vlahovic non ha scelto la squadra migliore, il momento e l’allenatore migliore per lasciare la Fiorentina e andare a progredire. Lui è un talento pazzesco ma fa una fatica incredibile a giocare in una squadra che a volte lo mette nella condizione di essere uno contro due o contro tre. Eccetto Cuadrado, che fa un calcio offensivo d’istinto, la Juventus non ha uno spartito per giocare un calcio organizzato e offensivo che possa dare una mano a Vlahovic”.