Barone a tavola con De Laurentiis. La Fiorentina al pranzo offerto dal patron del Napoli

Un progetto per parlare dei diritti tv relativi al campionato italiano. Il patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ieri ha portato a pranzo mezza Serie A all’hotel St. Regis di Roma e ha presentato la sua proposta per una Lega che cercherà di svincolarsi dai broadcaster televisivi. L’obiettivo è quello di raddoppiare gli introiti e quindi le risorse per le società nel giro di pochi anni. Al pranzo era presente anche la Fiorentina, rappresentata dal dg Joe Barone.

