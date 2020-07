Barone: “Abbiamo dimostrato la grande unità del gruppo, dedichiamo la vittoria a Commisso. Grandi meriti a Iachini e i ragazzi”

Arriva il commento anche del dg Joe Barone, direttamente da Violachannel: “Oggi abbiamo ottenuto una grande vittoria, l’ultima volta era stato il 16 febbraio, anche oggi il gruppo ha fatto vedere un carattere di altissimo livello. Abbiamo avuto occasioni anche per segnare il 3-1, siamo molto soddisfatti, complimenti a Beppe a tutti i ragazzi. Durante la settimana abbiamo parlato di gruppo, abbiamo fatto vedere che il gruppo ha difeso abbastanza bene e fatto grandi sacrifici durante i 90 minuti. E’ importante aver portato a casa i 3 punti e dimostrato che il gruppo è molto unito. Questa vittoria la dedichiamo a Rocco che è a casa. Non c’è tempo per riposarsi ma dobbiamo pensare già alla partita di mercoledì”.

