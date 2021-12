Barone: “Abbiamo gestito bene la sofferenza nel finale. Italiano, la squadra e il club: crediamo tutti in questo cammino”

Il commento del dg Joe Barone ai canali ufficiali della Fiorentina, dopo la vittoria sul Bologna:

“Questa vittoria dà tanta continuità, porto il saluto di Rocco che ho sentito subito dopo la fine della partita. Sul 3-1 abbiamo avuto un po’ di sofferenza, era importante che la squadra non si abbassasse, ci dà tanta fiducia e continuità per continuare a lavorare. Però il campionato è molto lungo.

La Fiorentina è fatta di questo, la squadra è del popolo viola ci facciamo sentire in tutta Italia. Da parte di Rocco li vogliamo ringraziare, si vede in questo derby tra Firenze e Bologna, quanto ci tengano i nostri tifosi. La Fiorentina è una cosa molto seria, la nostra tifoseria è una delle migliori che c’è qui in Europa.

Direi che il lavoro della società, di Vincenzo Italiano e della squadra, che dà continuità e crede in questo cammino. Come dico sempre però, c’è sempre la prossima partita e bisogna prepararla.

A fine partita c’è stato il 3-2, la sofferenza, però l’abbiamo gestita bene, l’importante è che non ci siamo abbassati, abbiamo creato opportunità. Il risultato è molto importante per la Fiorentina, grazie al popolo viola che ci ha seguito fino a qui”.