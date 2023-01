Barone: “Abbiamo rifiutato un’offerta per Gonzalez. Non arriverà un altro centravanti. Torreira? Non siamo pentiti”

Il direttore generale della Fiorentina Joe Barone è intervenuto a Sportitalia poco prima del calcio d’inizio della Supercoppa Primavera contro l’Inter: “Momento importante del nostro settore giovanile, abbiamo fatto dei risultati importanti in Coppa e Supercoppa. Ringrazio tutti per il lavoro fatto in tutto il settore giovanile, Alberto sta facendo bene. Stasera c’è una sfida tra squadre importanti”.

Su Amrabat e Gonzalez: “Per Nico abbiamo ricevuto un’offerta da una squadra inglese, che non abbiamo accettato. Vale la stessa situazione per Amrabat. Siamo estremamente convinti della squadra che abbiamo creato. Purtroppo le cose in campionato non stanno andando come previsto, ma chiedo un po’ di pazienza. Sappiamo che i tifosi non sono contenti, non lo siamo neanche noi”.

Sul calciomercato in entrata: “Non arriverà un altro centravanti. Abbiamo piena fiducia dei nostri attaccanti. Poi, nel calciomercato esistono opportunità, quindi vediamo. Pentito di Torreira? No, le scelte si fanno con il mister e abbiamo scelto insieme di puntare sul nostro giocatore di proprietà”.