Barone: “Abbiamo subito pesanti attacchi personali per Torreira, abbiamo fatto una scelta tecnica con lui. Un grande colpo? Arriviamo ai primi di agosto e poi…”

Il direttore generale della Fiorentina, Joe Barone, è tornato sulla vicenda Torreira: “Abbiamo subito attacchi personali pesanti. Vorrei ringraziarlo per la stagione che ha fatto con la Fiorentina. Poi Pradè ha precisato il perché non sia rimasto. Abbiamo fatto una scelta tecnica e abbiamo preso un’altra strada. Mi dispiace vedere quello che ha fatto lui, ma è una storia finita”.

Su Commisso: “Con Rocco ci sentiamo continuamente, sarà presente al momento giusto in Italia, arriverà. Le battaglie che facciamo sono tante, come lo sviluppo della media company. Esportare il nostro calcio a livello globale è un impegno, perché le cose stanno peggiorando”.

Un terzino sinistro per la Fiorentina? Barone non è molto d’accordo: “Vi dimenticate Terzic che ha giocato poche settimane fa con la Serbia e ha fatto una grande prestazione”.

Poi ha aggiunto: “Gli obiettivi quando siamo arrivati erano chiari: fare lo stadio, costruire il centro sportivo e portare la squadra in Europa. Credo che stiamo facendo bene, perché la Fiorentina è tornata in Europa, lo stadio si sta facendo attraverso il Comune e il centro sportivo è in via di ultimazione anche se forse ci sarà un leggero ritardo e si andrà all’inizio dell’anno nuovo per l’inaugurazione. Nel mercato abbiamo fatti grandi investimenti e ci sono state entrate e uscite. Un grande colpo? Siamo sempre molto attenti, non c’è tanta liquidità in Italia. Vediamo come va il ritiro, come vanno le amichevoli, ma siamo stracontenti del gruppo che abbiamo poi ad inizio agosto ne possiamo riparlare”.

Sulla possibilità di traslocare durante i lavori per il rifacimento del Franchi: “Abbiamo visto delle strutture vicino Firenze, però prima bisogna vedere i tempi, quando inizieranno i lavori e quando finiranno e poi la Fiorentina è sempre pronta”.