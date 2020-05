Barone: “Abbiamo un malato in meno, due giocatori sono negativi al primo tampone, domani arriva il secondo”

Il Direttore Generale della Fiorentina, Joe Barone è intervenuto su Instagram in una diretta con La Gazzetta dello Sport del calcio italiano: “Negli ultimi anni sono cambiate diverse cose. Ci sono investiti, come Rocco, che hanno fatto il loro business e sono rientrati. L’altra componente è quella dei social media, ovvero la voce del popolo. Ci sono fondi che hanno interessi sulla Serie A, questo dimostra che il calcio italiano è in crescita”.

E sulla ripartenza: “Vogliamo giocare, siamo società di calcio, la salute è il massimo per tutti, ma tutti vogliamo giocare. Stiamo aspettando il protocollo per leggerne e parlare. Se ci presentiamo il 18 e poi non sappiamo quando partire, vogliamo sapere tutte le componenti quindi inizio del campionato, ritiri. Bisogna rispettare quelli che non ci sono, il momento è delicato, ma c’è bisogno di chiarezza”

E sui malati: “Da sei siamo passati a cinque, uno del personale. Due giocatori sono negativi al primo tampone. Domani il secondo”