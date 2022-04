Barone: “Arrabbiato per i biglietti di San Siro: non ci hanno rispettato. Con Italiano oggi siamo stati in Versilia. Rocco in Italia? Quando ci sarà il momento opportuno”

Altre parole di Joe Barone dall’evento di Palazzo Vecchio per i 100 anni dell’US Affrico. Tra il caos biglietti di San Siro, al presunto calo fisico della squadra, alla situazione contrattuale di Vincenzo Italiano, il dg della Fiorentina ha parlato così (da Radio Bruno):

“Sul problema dei biglietti per San Siro, ieri sera ho parlato con Paolo Scaroni. Gli ho detto cosa penso: sono molto arrabbiato. Non siamo stati rispettati, sia la tifoseria che la società. Il Milan ne è al corrente e vedremo da qui a domenica cosa succede”.

Su Italiano ha detto: “Oggi siamo stati in un posto tranquillo in Versilia, verso Viareggio, parlando di cose al di fuori del calcio. Siamo stati con le nostre famiglie. Sul suo contratto non vedo alcun problema: ne parleremo a fine stagione. I contratti si rispettano, anche quando le cose vanno male”.

Su un possibile calo fisico della squadra ha aggiunto: ” Se vediamo anche altre partite, come l’Inter col Bologna o anche la Cremonese a Crotone, nella fase finale qualunque squadra si può distrarre. Dobbiamo lavorare, crederci e dare il massimo”.

Infine sul ritorno di Rocco Commisso a Firenze: “Arriverà il momento opportuno quando tornerà. Sta lavorando, sta bene e ci sentiamo spesso. Ci siamo sentiti anche ieri sera”.