Barone: “Calciatori della Fiorentina e membri dello staff hanno superato la malattia. Per il bene del calcio sarebbe meglio finire la stagione, ma…”

Il direttore generale della Fiorentina, Joe Barone, è intervenuto su Radio Sportiva per parlare dell’effetto Coronavirus sulla società viola e sul mondo del calcio: “Al momento la situazione è abbastanza sotto controllo nella nostra famiglia. I tre calciatori colpiti dal virus stanno bene, abbiamo avuto altre dieci persone dello staff e parenti che hanno avuto problematiche serie. Ma per fortuna ora tutto è superato. Abbiamo chiuso, abbiamo sanificato tutto e abbiamo seguito tutti i protocolli di sicurezza. Per il bene del calcio sarebbe meglio finire questa stagione, senza sacrificare la prossima. Ma al primo posto viene la salute e se non si può essere sicuri bisogna lasciare perdere. Si deve avere una visione del calcio a lungo termine”.