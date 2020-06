Barone: “Caro Rocco, ti ringrazio per quello che stai facendo per me. Io voglio dare tanto per questa tifoseria” VIDEO

Attraverso un video messaggio sui social della Fiorentina, il Direttore Generale della Fiorentina Joe Barone ha fatto così gli auguri a Rocco Commisso per il suo primo anno alla guida della squadra viola: “Rocco, è il nostro…anzi il tuo compleanno. Grazie per tutto quello che hai fatto quest’anno, la tifoseria viola ti ringrazia. Da parte mia ti ringrazio per quello che stai facendo per me, io voglio dare tanto per questa tifoseria. Auguri!

