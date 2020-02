Barone chiede spiegazioni a Pasqua…ed è così che si ritrova una stangata da pagare

Non solo Antognoni e Pradè, negli spogliatoi dopo la partita tra Juventus-Fiorentina c’è anche andato il direttore generale viola, Joe Barone. E lui cosa ha fatto per meritarsi 10 mila euro di multa? Secondo la ricostruzione fatta dal Corriere dello Sport-Stadio, Barone, accompagnato dal team manager, Alberto Marangon, ha bussato alla porta della stanza degli arbitri ed è entrato. I toni erano concitati, ma il braccio destro di Commisso avrebbe chiesto una spiegazione tecnica dettagliata sul perché fosse stato concesso il secondo rigore, ancora di più avendolo rivisto al monitor. Barone è rimasto perplesso per la spiegazione, ma la storia sarebbe finita lì.