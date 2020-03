Barone: “Chiesa è il futuro della Fiorentina. Abbiamo tanti progetti…”

Ha toccato anche altri temi il direttore generale della Fiorentina, Joe Barone, a Tiki Taka, in onda su Italia Uno: “Ribery ha portato qualcosa di più alla Fiorentina, in campo ma anche nello spogliatoio, e al calcio italiano. In squadra ci sono dei patrimoni del calcio italiano, come Chiesa e Castrovilli. Federico sta facendo bene, è il futuro della Fiorentina. Con lui abbiamo un progetto di crescita. Stadio? Siamo al lavoro con il Comune di Firenze, sperando di trovare l’area giusta. Le infrastrutture sono importanti, non solo per noi ma anche per tutto il calcio italiano. C’è da fare molto lavoro. Vogliamo arrivare a giocare competizioni europei speriamo in quello. Abbiamo tanti progetti, un centro sportivo davvero bello, poi speriamo di poter arrivare allo stadio. La cosa più importante naturalmente sono i risultati”.