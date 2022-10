Barone: “Ci aspettiamo di più da tutta la squadra. Non abbiamo scuse, servono i risultati”

Il dg della Fiorentina Joe Barone ha parlato dell’attualità viola a Sky Sports prima della partita contro gli Hearts: “Siamo molto vicini alla squadra e parliamo ogni giorno della qualità delle azioni. Stiamo lavorando, e anche Vincenzo Italiano lavora sempre duramente. Ci auguriamo che stasera inizi un ciclo di vittorie. È importante il ritorno di Gonzalez, abbiamo bisogno di fare risultati, specie in campionato”.

E prosegue: “Se siamo delusi dai nuovi arrivati? No, ma ci aspettiamo di più da tutti la squadra. Non ci sono scuse, abbiamo un tifo importante e dobbiamo fare risultati. Ci serve il gol ma non ci facciamo condizionare da niente. Chiedo a tutti i tifosi viola nel mondo di stare accanto alla squadra, poi per il futuro vediamo”.

E sull’importanza di giocare in Europa afferma: “È tanto importante, direi innanzitutto che non in tanti siamo abituati a giocare in Europa, è un qualcosa di nuovo per tutti. Questo è un aspetto fisico e mentale importante, il gruppo è molto unito all’interno. Come ha detto Venuti dobbiamo tornare a prendere gli applausi del nostro pubblico”.

A DAZN ha aggiunto: “Stiamo passando un periodo molto complicato in cui i risultati in campionato non arrivano e questo ci dispiace per la tifoseria. Dispiace a me e anche a Commisso, stiamo lavorando ogni giorno per cercare di arrivare a fare gol e vincere le partite”.