Barone: “Ci sono state delle parole su di noi inaccettabili. Dateci tempo, In due anni abbiamo imparato e dato tanto anche all’estero, faremo del nostro meglio”

Il direttore generale della Fiorentina Joe Barone si esprime così su presente e futuro del club viola a DAZN prima della partita contro il Napoli: “”Io vorrei andare direttamente sulle parole pubblicate sulla Gazzetta dello Sport, la quale ha umiliato e disonorato gli italo-americani, che abbiamo combattuto per tutta la vita. Siamo super fieri di essere così, e voglio precisare che siamo persone con un passato creato da zero, dal sud. Quello che abbiamo fatto noi per i diritti televisivi in America, con CBS, è molto importante, e non è accettabile quello che è accaduto. Vogliamo essere rispettati. Naturalmente si fa competizione, e ognuno vuole arrivare ai migliori risultati. Non abbiamo fatto un grandissimo campionato, ma dateci tempo. In due anni abbiamo imparato e dato tanto anche all’estero, faremo del nostro meglio.

Su Vlahovic: “Ho sentito tanti discorsi, è un po’ come quando uno ha la moglie bella è tutti la vogliono, ma Vlahovic è della Fiorentina, ha un contratto e se ne parlerà alla fine della stagione”.