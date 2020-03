Barone: “Commisso ci chiama e ci aiuta tutti i giorni dall’America, giocatori sotto controllo. Sono fiero di essere italiano, torneremo più forti”

Arriva un messaggio di conforto anche da dentro la Fiorentina e in particolare da Joe Barone, costretto nella sua casa di Firenze un po’ come tutti, tramite Violachannel: “Buon pomeriggio a tutti, spero che tutti stiate bene a casa, guardando la televisione, parlando con i vostri familiari. E’ un momento particolare, le persone coinvolte stanno seguendo il protocollo che gli è stato assegnato, il nostro dottor Pengue sta facendo un lavoro incredibile, sono molto contento di tutto lo staff della Fiorentina. Come si vive dall’America? Rocco chiama continuamente, si informa con tutti, più volte al giorno. Vuole sapere come stiamo noi e le nostre famiglie, sente il dottor Pengue e i calciatori. Rocco legge tutto quello che si dice riguardo all’Italia e a Firenze in particolare. Ci aiuta anche se in America, con sua moglie Catherine. Impatto economico per i club? Sto trovando una Lega molto riunita, ci sentiamo ogni giorno in video conference con il lavoro fatto da Paolo Dal Pino e Luigi De Siervo. Ora pensiamo a uscire da questa situazione perché la salute è la cosa più importante, con Rocco e le altre società stiamo ipotizzando degli scenari che dovranno essere presi in considerazione. Non solo i calendari o come finire questa stagione ma anche per capire cosa valutare per salvaguardare il mondo del calcio da possibili collassi. Anche su questo sono fiducioso che come italiani sapremo trovare la giusta soluzione. Iniziative per il territorio? A breve potremo comunicare cosa stiamo facendo, cosicché qualcuno possa anche seguirci. Gli italiani si stanno dimostrando un popolo generosissimo. Per me vedere da casa come la creatività del popolo italiano venga fuori è bellissimo. Sono molto fiero di essere italiano, siamo meravigliosi e torneremo più forti”.