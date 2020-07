Barone: “Commisso dispiaciuto per il risultato e la prestazione. Abbiamo bisogno di pazienza e risultati, è un anno di transizione”

Joe Barone, direttore generale della Fiorentina, ha rilasciato un’intervista ai canali ufficiali del club gigliato. Queste le sue parole: “Abbiamo parlato con il mister e la squadra, sia io che Pradè, della sconfitta contro il Sassuolo. Il gruppo è molto unito e sta cercando di portare a casa dei risultati, purtroppo abbiamo sbagliato questa partita: dopo la prestazione a Roma contro la Lazio non ci aspettavamo una prova del genere. Stiamo lavorando per preparare la trasferta di Parma. Commisso? Mi sento con lui continuamente, è molto dispiaciuto per il risultato e la prestazione. Ci sono dei momenti dove la squadra fa vedere tanto valore e crea tanto, contro il Sassuolo siamo calati. E’ una squadra giovane, abbiamo bisogno di tanta pazienza. E’ un anno di transizione, ci sono stati tanti cambiamenti rispetto alla passata stagione. E’ un nuovo campionato, con delle nuove regole come i cinque cambi. Giocare tre partite alla settimana ti costringe ad essere molto lucidi e preparati: abbiamo bisogno di risultati”.

