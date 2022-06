Barone: “Commisso ha ancora voglia e non si è mai disinnamorato di Firenze: presto sarà qui. Mercato? Quello che posso dire è che sarà senza liquidità”

Joe Barone, direttore generale, della Fiorentina è intervenuto a Radio Bruno per parlare delle condizioni di salute del presidente Commisso e della sua voglia di continuare col progetto viola. Inoltre ha dato alcune indicazioni sul mercato, sentite:

“Rocco ha ancora voglia ed entusiasmo per la Fiorentina, lo ribadisco. Ha passato un periodo delicato, ma ora sta meglio e tornerà presto a Firenze. È sempre innamorato della città e della Fiorentina e lavora ogni giorno per il suo futuro. Questi attacchi (riferiti alle voci della vendita del club ndr) quando l’allenatore ha firmato non vanno bene. Tra l’altro, il suo rinnovo non è mai stato in dubbio”.

Sul mercato: “Ufficialmente non è ancora aperto, aspettiamo il 1 luglio. Sarà un mercato complicato e senza liquidità, al momento. Siamo preparati alle richieste del mister, sul lato sportivo. Con Pradè non ci possiamo inventare nulla, ci sono i nostri scout che pensano ad accontentare l’allenatore”.