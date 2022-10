Barone: “Dobbiamo darci una svegliata, la classifica si allunga e non è quella che vorremmo”

Parla come di consueto nel pre gara a Dazn il dg Joe Barone, che chiama la Fiorentina alla riscossa: “Delle difficoltà ne abbiamo parlato molto all’interno dello spogliatoio, dei nostri risultati, campionato e Conference sono due storie diverse ma non stiamo facendo quello che ci aspettavamo e dobbiamo darci una svegliata in campionato perché la classifica si sta allungando, dobbiamo stare attenti ai dettagli”.