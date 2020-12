Barone: “Dobbiamo uscire da una situazione di classifica molto difficile come gruppo. Se non si farà lo STADIO nuovo continueremo a pagare l’affitto al Comune

Il direttore generale della Fiorentina Joe Barone ha parlato ai microfoni del TGR Toscana, in un periodo in cui la squadra viola sta attraversando una crisi di risultati:

“Non ho paura di questa situazione, dobbiamo uscire da una situazione di classifica molto difficile come gruppo, tutti insieme. Peccato che i tifosi non possano accompagnarci in questo periodo difficile. I tifosi mancano a tutte le squadre, è vero, ma la nostra curva e il nostro tifo è molto particolare e ci manca. Inutile parlare dei giocatori singoli, è un periodo difficile per tutti e come squadra ne usciremo”.

Sul mercato di gennaio ormai alle porte invece: “L’ordine da parte mia e di tutto lo staff è di non parlare del mercato di gennaio. Insieme a Pradè siamo comunque a valutare ciò che succede ogni giorno intorno a noi e le possibilità che ci offre il mercato, ma oggi la cosa importante a cui pensare è la partita contro il Genoa.”

Infine sulla delicata questione stadio: “Leggo tanti commenti sul Franchi anche dall’estero, ma sono convinto che queste persone non sono mai state nel nostro stadio. La cosa più importante è la sicurezza dei nostri tifosi. Rocco (Commisso ndr) ha sempre detto che è disposto a fare uno stadio nuovo, ma se così non fosse ovviamente il Comune può intervenire visto che è il loro stadio e possono farlo, e noi continueremo a pagare l’affitto”.