Barone e Commisso rigidi su Antognoni e la bandiera viola potrebbe diventare azzurra

A giorni il confronto decisivo con Joe Barone, mentre dall’altra parte dell’Oceano paiono non arrivare indicazioni di alcun genere per quanto riguarda il destino di Giancarlo Antognoni: la società viola sembra piuttosto rigida sulle sue posizioni e il divorzio a questo punto pare la soluzione più probabile. Nel futuro dell’Unico Dieci però potrebbe esserci presto la Nazionale perché, scrive La Gazzetta dello Sport, il Presidente della Figc Gravina ha già preso contatti con Antognoni per verificare una possibilità di collaborazione.