Barone e Pradè a Milano per Biraghi ma anche per altri appuntamenti di mercato

Appuntamento nel capoluogo lombardo per gli uomini mercato viola per sciogliere il nodo Biraghi. Come scrive il giornalista di SportItalia Luca Cilli su Twitter, circa un’ora fa ono arrivati a Milano i dirigenti della Fiorentina Daniele Pradè e Joe Barone. “Dalbert torna all’Inter e Biraghi alla Fiorentina“, la conferma del DG. Tuttavia i due dirigenti hanno diversi appuntamenti di mercato.

