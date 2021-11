Barone e Pradè, meeting a Londra col Tottenham con l’obiettivo di dare vita ad un’asta lucrosa per la Fiorentina

I dirigenti della Fiorentina, Joe Barone e Daniele Pradè, di recente sono stati avvistati a Londra per un importante meeting con i vertici del Tottenham. Di questo meeting ne parla stamani La Gazzetta dello Sport. Ovviamente al centro della discussione tra le parti c’era il futuro di Dusan Vlahovic.

L’esito del summit? Stando a quanto riportato dalla ‘rosea’, assolutamente interlocutorio, visto che gli uomini di Rocco Commisso continuano a tenere alta l’asticella delle richieste che oscillano tra i 60 e i 70 milioni di euro. E’ chiaro che la società di Daniel Levy guarda in prospettiva all’attaccante serbo, considerato che gli estimatori di Harry Kane sono sempre sotto casa e che l’attuale centravanti dei londinesi potrebbe cambiare aria.

In questa fase l’attenzione prestata dalla Fiorentina alle avance di Fabio Paratici (ds del Tottenham) è anche un modo per uscire dalla morsa della Juventus che è già entrata in contatto con l’entourage del giocatore. L’obiettivo è quello di dare vita ad un’asta che sia la più lucrosa possibile per le casse viola.