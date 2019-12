Barone e Pradè sulla via del ritorno a casa ma le valutazioni per il nuovo allenatore vanno avanti

Dopo la giornata intensa di ieri, che ha sancito l’esonero di Vincenzo Montella, buona parte della dirigenza gigliata ha fatto ritorno a casa: Joe Barone in direzione dell’America, Daniele Pradè invece verso Roma. I due quindi passeranno presumibilmente qualche giorno con le proprie famiglie, visto anche che quest’anno non si gioca alcun turno di campionato a Natale, ma la ricerca per il nuovo tecnico della Fiorentina va avanti e andrà avanti a prescindere dalle festività. Da qui a Natale anzi, si dovrebbe conoscere il nome che si siederà sulla panchina, non fosse altro che per il fatto che il 6 gennaio la squadra viola sarà di scena a Bologna.